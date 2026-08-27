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Двое россиян спасены в пострадавшем от наводнения районе Непала

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В ходе поисково-спасательной операции, которая продолжается в пострадавшем от наводнения районе Непала возле границы с Тибетом, спасен 31 иностранный турист, в том числе двое российских граждан, сообщает управление по туризму страны.

"По последней информации, спасен из затронутых стихийным бедствием районов 31 иностранный турист", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что среди спасенных 11 граждан Индии, четверо- Южной Кореи, четверо - США, двое- РФ, двое - Италии, один - Болгарии. Национальность еще восьми человек не определена, добавили в управлении.

Там отметили, что всего пропавшими числятся 667 человек, в том числе 127 граждан Непала. Ранее сообщалось о 664 пропавших туристах, в том числе восьми россиянах.

В сообщении подчеркивается, что работа по эвакуации и уточнению данных туристов ведется в координации с туристическими агентствами, компаниями, организующими горные треккинги, гидами, местными властями. А полученная информация проверяется по нескольким источникам.

Минимум 359 человек погибли в результате наводнения в Непале, сообщила ранее в четверг газета The Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Непал
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