Замглавы Пентагона заверил, что США сохраняют приверженность НАТО

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон остается привержен союзникам по НАТО, заявил журналистам в Брюсселе в четверг заместитель военного министра США по военно-политическим вопросам Элбридж Колби. Он сказал это перед встречей с генсеком альянса Марком Рютте.

Колби отметил прогресс в укреплении альянса, при этом, по его словам, "есть вещи, которые надо проработать".

По его словам, "Европа остается крайне важным направлением для Соединенных Штатов", хотя Вашингтон и ставит в приоритет Западное полушарие.