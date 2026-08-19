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В НАТО сообщили о готовности альянса защищать всех союзников от угроз из Ирана

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - НАТО готова противостоять любой угрозе и защищать всех союзников, заявил неназванный чиновник Североатлантического альянса канадской газете LaPresse в связи с сообщением Financial Times (FT) о том, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским целям в Европе.

"Как уже было продемонстрировано в этом году, когда системы ПВО НАТО успешно перехватили четыре баллистические ракеты, запущенные из Ирана в направлении Турции, наша позиция сдерживания и обороны сильна и эффективна", - приводит LaPresse в среду слова натовского источника.

"НАТО готова противостоять любой угрозе и всегда будет делать все необходимое для защиты всех союзников", - добавил собеседник СМИ.

Financial Times со ссылкой на собственные источники ранее в среду сообщила, что Иран рассматривает возможность нанесения ударов по американским целям в Европе в случае осложнения ситуации с США после истечения срока действия меморандума о взаимопонимании.

Источники FT, в частности, утверждали, что иранские силы оценивали возможность нанесения ударов по американским объектам в странах Юго-Восточной Европы, таких как Болгария, которая в июле одобрила использование авиабазы "Безмер" для дозаправки американских самолетов.

Кроме того, отметили они, в число потенциальных целей для ответных ударов Ирана в случае возобновления боевых действий США входит и Кипр.

Иран НАТО США
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