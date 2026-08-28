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Спикером курултая Казахстана избран лидер победившей на выборах партии

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Спикером нового однопалатного парламента Казахстана, курултая, избран лидер победившей на выборах партии "Адилет" Айбек Дадебай.

Кандидатуру Дадебая, ранее предложенную на этот пост президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, депутаты на первом пленарном заседании путем тайного голосования поддержали единогласно.

"Голоса подсчитаны. 145 бюллетеней раздали, один бюллетень был непригодным. 144 проголосовали "за". Решение принято единогласно", - сказал председатель счетной комиссии Жанарбек Ашимжанов.

46-летний Айбек Дадебай с мая 2026 года возглавляет крупнейшую партию Казахстана "Адилет". До этого он был руководителем администрации президента Казахстана.

По итогам прошедших в Казахстане 23 августа выборов в курултай (однопалатный парламент) партия "Адилет" получила 110 мест из 145 в законодательном органе страны.

Казахстан Айбек Дадебай
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