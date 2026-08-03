Продажи белорусских бензинов на Петербургской бирже в июле выросли на 16%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Объем продаж автобензина производства НПЗ Белоруссии в июле на Петербургской бирже составил 105,72 тыс. т., говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи.

В июне на Петербургской бирже было реализовано 90,9 тыс. т. белорусских бензинов. Таким образом, в июле рост к июню составил 16%. "К концу месяца спрос на белорусское топливо на биржевых торгах снизился", - отмечается в информации.

Суммарный объем продаж дизельного топлива производства НПЗ Белоруссии на Петербургской бирже в июле составил 70,5 тыс. т. В июне на бирже было продано 62,1 тыс. т летнего ДТ из Беларуси. Таким образом, в июле рост составил 13,5%. На текущей неделе белорусское ДТ регулярно предлагалось на торгах, однако сделки не заключались, говорится в обзоре.

Петербургская биржа подчеркивает, что биржевые продажи нефтепродуктов Белоруссии оказывают поддержку в обеспечении российского топливного рынка.

В мае-2026 продажи белорусского бензина на Петербургской бирже составили 23,64 тыс. тонн, что на 16,6% больше по сравнению с апрелем. Реализация белорусского ДТ в мае-2026 достигла 49,86 тыс. тонн, что в три раза выше, чем в апреле. При этом весной и летом 2026 года реализация белорусских нефтепродуктов кратно выше по сравнению с аналогичными месяцами 2025 года.

В России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов на АЗС. На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября работает вето на вывоз авиакеросина из страны.

В конце июля вице-премьер Александр Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, подчеркивал он.