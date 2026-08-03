Поиск

Продажи белорусских бензинов на Петербургской бирже в июле выросли на 16%

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Объем продаж автобензина производства НПЗ Белоруссии в июле на Петербургской бирже составил 105,72 тыс. т., говорится в обзоре Национального биржевого ценового агентства Петербургской биржи.

В июне на Петербургской бирже было реализовано 90,9 тыс. т. белорусских бензинов. Таким образом, в июле рост к июню составил 16%. "К концу месяца спрос на белорусское топливо на биржевых торгах снизился", - отмечается в информации.

Суммарный объем продаж дизельного топлива производства НПЗ Белоруссии на Петербургской бирже в июле составил 70,5 тыс. т. В июне на бирже было продано 62,1 тыс. т летнего ДТ из Беларуси. Таким образом, в июле рост составил 13,5%. На текущей неделе белорусское ДТ регулярно предлагалось на торгах, однако сделки не заключались, говорится в обзоре.

Петербургская биржа подчеркивает, что биржевые продажи нефтепродуктов Белоруссии оказывают поддержку в обеспечении российского топливного рынка.

В мае-2026 продажи белорусского бензина на Петербургской бирже составили 23,64 тыс. тонн, что на 16,6% больше по сравнению с апрелем. Реализация белорусского ДТ в мае-2026 достигла 49,86 тыс. тонн, что в три раза выше, чем в апреле. При этом весной и летом 2026 года реализация белорусских нефтепродуктов кратно выше по сравнению с аналогичными месяцами 2025 года.

В России в 2026 году сезонный всплеск потребления топлива наложился на череду внеплановых ремонтов НПЗ. На этом фоне в разных регионах вводятся ограничения на продажи объемов на АЗС. На Петербургской бирже стоимость летнего ДТ и бензинов находится на высоких уровнях. Рост потребительских цен на бензин в РФ, согласно данным Росстата, ускоряется.

Правительство и нефтяные компании предпринимают меры для стабилизации ситуации: увеличена до максимума загрузка действующих НПЗ, сокращены сроки текущих ремонтов и перенесены плановые ремонты, направлены на рынок ранее накопленные запасы топлива. С июля Россия начала импорт нефтепродуктов.

Кроме того, до 31 января 2027 года продлен полный запрет на экспорт бензина. Запрет на экспорт дизтоплива для компаний-производителей продлен до 1 сентября, для непроизводителей ДТ - до 31 января 2027 года. Также до 30 ноября работает вето на вывоз авиакеросина из страны.

В конце июля вице-премьер Александр Новак заявлял о частичной стабилизации на топливном рынке на фоне выхода из ремонтов ряда НПЗ. Однако в некоторых регионах сохраняется сложная ситуация, подчеркивал он.

Александр Новак Белоруссия Петербургская биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России в июле продажи автомобилей Lada выросли г/г на 4,3%

Прирост наличных в обращении в июле вырос до 643 млрд руб. после 450 млрд в июне

 Прирост наличных в обращении в июле вырос до 643 млрд руб. после 450 млрд в июне

Погрузка на сети РЖД в июле выросла на 0,1%, до 92,2 млн тонн

Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

 Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне падения цен на нефть

Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

 Нефть Brent подешевела до $83,22 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Комитет ОПЕК+ подчеркнул важность защиты морских путей для поставок энергоресурсов

Страны ОПЕК+ решили увеличить квоты по добыче нефти на сентябрь на 188 тыс. б/с

"Семерка" ОПЕК+ принципиально договорилась увеличить добычу нефти в сентябре на 188 тыс. б/с

КТК временно приостановил работу нефтепровода, но продолжает прием нефти в резервуары
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10892 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3431 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов