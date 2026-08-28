Восемь пропавших после схода селя в Непале россиян так и не вышли на связь

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - У посольства РФ в Непале не появилось новой информации о восьми гражданах России, которые находились в пострадавших районах и не вышли на связь, сообщают дипломаты утром в пятницу.

"По запросам посольства непальским властям в отношении восьми российских граждан, находившихся в зоне бедствия и не вышедших на связь, новых сведений не поступало", - говорится в сообщении.

Об отсутствии связи с восемью российскими туристами посольство сообщило в четверг.

Еще восемь россиян смогли выбраться из пострадавшего района Расува самостоятельно.

"Восемь соотечественников, ранее перебравшихся из Дхунче административного центра района Расува в удаленный от рек населенный пункт, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие", - отмечают в дипмиссии.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. Особенно пострадал район Расува. Число погибших приближается к 500, пропавшими считаются около 1 тыс. человек, в том числе несколько сотен иностранных туристов.