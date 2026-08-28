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В МАГАТЭ получили информацию об ударах по району ЗАЭС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - МАГАТЭ проинформировано об ударах по Запорожской АЭС (ЗАЭС) на протяжении нескольких последних дней, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу в аккаунте организации в соцсети Х.

Отмечается, что первый удар, 25 августа, предположительно пришелся по местности, прилегающей к охлаждающему бассейну, днем позже два БПЛА попали по ЗАЭС, один из них по складу отработанного ядерного топлива.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи со случившимся вновь повторил, что любые удары по объектам АЭС неприемлемы, и вновь призвал к максимальному сдерживанию в районе АЭС в период военных конфликтов.

Накануне в МИД России призвали руководство МАГАТЭ принять исчерпывающие меры воздействия на Киев в связи с ударами Украины по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"26 августа целью украинского беспилотника стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС, повреждение которого способно привести к серьёзной радиационной аварии. Есть и другие примеры того, как В.Зеленский и его клика позволяют себе всё более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе и провоцирование ядерной катастрофы", - говорилось в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном вечером в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Подобные действия были бы невозможны, если бы не постоянная поддержка киевской хунты странами Запада. Именно она внушает преступному режиму В.Зеленского ложную надежду на безнаказанность, провоцирует на новые авантюры", - отметила официальный представитель МИД РФ.

"Вновь призываем руководство МАГАТЭ проникнуться серьёзностью положения и принять исчерпывающие меры воздействия на Киев", - говорилось в комментарии.

ЗАЭС МАГАТЭ Рафаэль Гросси
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