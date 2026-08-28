ОДКБ проведет в октябре антинаркотическую операцию "Канал - Каспийский маяк"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Активный этап международной антинаркотической операции "Канал - Каспийский маяк" в рамках ОДКБ пройдет в октябре 2026 года, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Подготовка операции обсуждается на проходящем в Актау (адмцентр Мангистауской области Казахстана) заседании рабочей группы Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ.

"Основная тема встречи - подготовка активного этапа операции, который пройдет в октябре 2026 года. Участники обсуждают ситуацию с наркотрафиком, основные маршруты поставок, обмен оперативной информацией и совместные действия", - говорится в сообщении.

В мероприятии принимают участие представители правоохранительных органов Казахстана, Белоруссии, Киргизии, России и Таджикистана, а также международных и партнерских организаций.

В МВД Казахстана отметили, что современный наркобизнес все чаще приобретает международный и технологичный характер: преступники используют мессенджеры, криптовалюты, даркнет и транснациональные каналы поставок.

По данным ведомства, за семь месяцев этого года полиция Казахстана выявила 4,5 тыс. наркоправонарушений, ликвидировала 17 очагов производства синтетических наркотиков и пресекла деятельность семи организованных преступных групп, в том числе одной транснациональной. Из незаконного оборота изъято более 21 тонны наркотиков, в том числе 865 кг синтетических.

В рамках международного сотрудничества Казахстан применяет метод "внешняя контролируемая поставка". Так, 27 мая в Шымкенте были задержаны двое граждан Казахстана примерно с 5 кг опия афганского происхождения, а 2 июля - иностранный гражданин с примерно 500 граммами синтетических наркотиков.

В МВД отметили, что операция "Канал - Каспийский маяк" станет очередным этапом совместной работы по пресечению международного наркотрафика, ликвидации подпольных лабораторий и перекрытию каналов поставок. Особое внимание планируется уделить Транскаспийскому международному транспортному маршруту и рискам его использования для незаконной перевозки наркотиков, говорится в сообщении.

По итогам встречи в Актау участники намерены согласовать дальнейшие действия и механизмы взаимодействия, добавили в пресс-службе МВД Казахстана.