Власти Китая анонсировали комплекс мер для поддержки рынка недвижимости

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Власти Китая анонсировали комплекс мер по наращиванию финансовой поддержки покупателей жилья и девелоперов, сделав очередную попытку остановить продолжающийся уже пять лет кризис на рынке недвижимости.

Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) объявил в пятницу, что покупатели жилья теперь смогут оформлять ипотечные кредиты на срок до 40 лет вместо нынешних 30 лет. Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) пообещала поддержать девелоперов при размещении ими акций и облигаций.

По отдельности эти меры являются незначительными и не дотягивают до масштабного стимулирования, которое, по мнению некоторых экономистов, необходимо, чтобы остановить спад на китайском рынке недвижимости. Однако в совокупности это самые серьезные за последнее время действия Пекина по преодолению кризиса, который уже спровоцировал дефолты на сумму порядка $130 млрд и стал серьезной проблемой для экономики, пишет Bloomberg.

"Объявленные меры являются более решительными, чем ожидал рынок, - отмечает главный экономист Pinpoint Asset Management Чжан Чживэй. - Это существенный шаг в верном направлении, показывающий, что власти понимают, насколько срочно нужно стабилизировать сектор недвижимости".

Статданные, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что цены на новостройки в 70 крупнейших городах КНР в июле опустились на 3,2% в годовом выражении после снижения на 3,3% в июне.