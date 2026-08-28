В Белом доме по-прежнему не планируют переговоров с Ираном

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - США все так же пока не собираются вести консультации с Ираном для урегулирования кризиса между странами, заявила "Аль-Джазире" заместитель пресс-секретаря американского президента Анна Келли.

"Переговоры с Исламской Республикой Иран сейчас не идут и не планируются", - сказала она.

При этом она повторила утверждения президента Дональда Трампа о том, что Ормузский пролив очищен от мин, открыт для навигации. В то же время она напомнила о сохранении "в полную силу" блокады США иранских портов. Также она напомнила, что США продолжают кампанию экономической изоляции Ирана с целью "перерезать все оставшиеся экономические артерии, поддерживающие существование этого режима".

В четверг The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США демонстрировали посредникам в диалоге с Ираном свое нежелание возвращаться к соблюдению меморандума о взаимопонимании с Тегераном. Собеседники издания говорили, что Трамп потерял интерес к меморандуму, и хочет проверить, принесет ли успех "стратегия экономического удушения Ирана".