Всемирные игры кочевников планируются в 2028 году в Казани

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Россия планирует провести следующие Всемирные игры кочевников в 2028 году в Казани, сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

"Мы имеем в виду провести следующие (Всемирные) игры кочевников в 2028 году, то есть через два года, в Казани. Об этом будет объявлено на саммите ШОС в частности", - сказал он.

Всемирные игры кочевников впервые состоялись в 2014 году в Киргизии. В 2026 году они пройдут в Киргизии с 31 августа по 6 сентября.