Поиск

Иран предупреждает противников о готовности к новым действиям

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Ирана готовы предпринимать неожиданные действия против своих врагов, заявил исполняющий обязанности министра обороны страны Сейед Маджид Ибн аль-Реза.

"Сейчас не стоит говорить о сюрпризах, но знания иранцев, иранская молодежь и достижения оборонной промышленности (...) преподнесут нам приятные сюрпризы. (...) Все, и особенно враги, должны знать, что в свое время они узнают о сюрпризах, которые готовит Иран", - цитирует его заявление агентство Tasnim.

Tasnim также приводит другое заявление исполняющего обязанности министра обороны Ирана, в котором говорится, что своими действиями на поле боя Иран изменил региональный баланс сил и продемонстрировал, что эпоха переброски войск через океаны и угроз осталась в прошлом.

"Нелепые заявления СМИ не меняют ситуацию на поле боя и не влияют на победителя", - отметил он.

Аль-Реза призвал противников "изучить многовековую историю Ирана", чтобы понять, что с иранским народом нужно говорить "на языке уважения".

Ранее ряд СМИ сообщал, что Тегеран нанёс ущерб военным и разведывательным объектам США на Ближнем Востоке на миллиарды долларов.

Иран враги предупреждение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой

Гроб с телом короля Харальда V установлен во дворце в Осло для народного прощания

 Гроб с телом короля Харальда V установлен во дворце в Осло для народного прощания

Что произошло за день: пятница, 28 августа

Google поменяет принципы ранжирования сайтов в поисковой выдаче в Европе

Лидеры РФ и КНР на встрече в рамках ШОС обсудят проект "Сила Сибири-2"

Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке 31 августа встретится с Си Цзиньпином

Власти Нидерландов планируют расширить полномочия разведслужб

Семеро российских туристов числятся пропавшими без вести в Непале

Бишкек на пороге главных событий: как Киргизия готовится принять саммит ШОС и Игры кочевников

Суд в США признал незаконным отнесение властями Anthropic к ненадежным поставщикам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11435 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3588 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов