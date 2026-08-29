Трамп выразил соболезнования в связи со смертью короля Норвегии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп назвал смерть короля Норвегии Харальда V огромной потерей.

"С грустью узнал о кончине короля Норвегии Харальда - сильного, гордого и всеми уважаемого человека. Он любил свою страну, и народ его искренне любил и уважал (...). Это поистине огромная потеря," - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что "наши сердца с королевской семьей и со всей Норвегией в это трудное время".

Король Норвегии Харальд V скончался в больнице в Осло в пятницу в возрасте 89 лет.

В последние дни его состояние ухудшилось, а его обязанности взял на себя его сын Хокон, которому теперь перешел титул отца.