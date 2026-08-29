Американские дипломаты начинают возвращаться в посольства на Ближнем Востоке

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - На этой неделе Госдепартамент США начал снимать ограничения для сотрудников посольств на Ближнем Востоке, введенные после начала конфликта с Ираном, сообщает Associated Press.

По данным агентства, в пятницу, 28 августа, когда с начала конфликта с Ираном прошло шесть месяцев, посольства в Катаре, Кувейте и Бахрейне объявили, что разрешают членам семей дипломатов вернуться в эти страны.

Уточняется, что в Бахрейне и Кувейте это касается только лиц старше 18 лет.

Ранее на этой неделе всем членам семей государственных служащих США в Израиле, а также лицам старше 21 года из числа тех, кто работает в Ливане, также разрешили вернуться.