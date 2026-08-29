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Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Склад Ozon в Ростовской области подвергся атаке БПЛА. В результате начался пожар, который оперативно потушили. В связи с объявленной в регионе беспилотной опасностью работников заранее эвакуировали, предварительно, никто не пострадал.

- Семь человек пострадали из-за воздушной атаки в Ростовской области, четверо госпитализированы. В Ростове-на-Дону повреждены два многоквартирных дома.

- Президент США Дональд Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой, которая "существенно снизит цены на бензин для всех американцев на долгие годы вперед". Американский госсекретарь Марко Рубио считает, что соглашение принесет Венесуэле $100 млрд частных инвестиций.

- "Роснефть" обеспечивает потребности внутреннего рынка в топливе с учетом ограничений на НПЗ, заявил главный исполнительный директор компании Игорь Сечин. В I полугодии "Роснефть" добыла 89,8 млн тонн нефти и 42,3 млрд кубометров газа, сообщили в компании.

- Число жертв наводнения в Непале достигло 616 человек. Непальское правительство разрешило доступ к районам наводнения экспертам из четырех стран

- Гроб с телом короля Норвегии Харальда V установлен во дворце в Осло для народного прощания. Оно продлится до похорон, дата которых пока не объявлена.

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