Число жертв наводнения в Непале достигло 616 человек

Непальское правительство разрешило доступ к районам наводнения экспертам из четырех стран

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Количество погибших в результате наводнения в Непале продолжает расти, сообщают местные СМИ.

По данным полиции Непала, опубликованным в субботу утром, число погибших в результате катастрофического наводнения возросло до 616 человек, ранее сообщалось о 538 погибших. Отмечается, что 2 тыс. 301 человек были спасены и проходят лечение.

Около 2,5 тыс. человек до сих пор числятся пропавшими без вести как на непальской, так и на китайской стороне границы.

По данным Nepal Tourism Board на вечер 28 августа, число спасенных иностранных туристов составляет 121. Из них двое граждан России.

Всего в списке фигурируют 743 путешественника из 36 стран. Местонахождение 622 человек пока не установлено.

По данным департамента по чрезвычайным ситуациям Сицзана (Тибета - ИФ), семь человек признаны погибшими, ещё 554 числятся пропавшими без вести, передает агентство "Синьхуа".

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются во всех пострадавших районах. Силы безопасности Непала задействовали 4 тыс. 811 сотрудников полиции для ликвидации последствий стихийного бедствия в пострадавших районах, при этом 27 сотрудников полиции до сих пор не вышли на связь.

Также правительство Непала отменило свое предыдущее решение не обращаться за помощью к международным поисково-спасательным командам в районах, пострадавших от внезапного наводнения, после интенсивного дипломатического давления со стороны стран, граждане которых до сих пор числятся пропавшими без вести.

"Международное сообщество оказало на нас сильное давление, требуя, чтобы мы разрешили доступ, по крайней мере, поисково-спасательным командам и некоторым экспертам, поскольку их граждане также пропали без вести во время наводнений", - цитирует высокопоставленного чиновника издание The Kathmandu Post.

Сообщается, что правительство Непала через межведомственный координационный комитет дало добро Индии, Китаю, Австралии и Южной Корее на отправку своих экспертов и групп технических специалистов, имеющих опыт проведения спасательных работ в туннелях, а также проведения ДНК-экспертизы и судебно-медицинской экспертизы.

Власти Непала заявляют, что получат иностранную помощь только в тех районах, где она действительно необходима.

"Мы определили три района, где нам нужна поддержка, и обращаемся за международной помощью. (...) Нам нужно провести ДНК-тестирование большого количества образцов. Иностранные эксперты помогут нам оперативно идентифицировать тела, чтобы мы могли вовремя передать их родственникам", - сказал The Kathmandu Post глава МИД Непала Шисир Кханал.

26 августа на север Непала и пограничные регионы Китая обрушилось мощное наводнение. Особенно пострадал район Расува.