ВВП Узбекистана к 2030 году планируется увеличить до $300 млрд

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о планах довести объем ВВП страны до $300 млрд к 2030 году и привлечь $450 млрд иностранных инвестиций в течение ближайших десяти лет.

Как сообщается на официальном сайте президента, такое заявление Мирзиёев сделал на состоявшейся накануне торжественной церемонии по случаю 35-летия государственной независимости Узбекистана.

Президент отметил, что три года назад перед страной была поставлена задача довести объем ВВП до $160 млрд к 2030 году. По его словам, несмотря на сбои в глобальной логистике и нестабильную ситуацию в мире, этот показатель будет превышен уже в текущем году, а Узбекистан войдет в число стран с доходом выше среднего.

Мирзиёев также сообщил, что в результате реформ валютной, налоговой, таможенной и инвестиционной политики Узбекистан поднялся на 80 позиций в "Индексе экономической свободы".

"Сегодня мы находимся на еще более ответственном и решающем историческом этапе. Динамично развиваясь, мы вступаем в совершенно новую эпоху. Следующее десятилетие будет для нас эпохой национального прогресса", - заявил президент.

По его словам, для достижения поставленных целей в стране планируется реализовать семь национальных программ.

Первая программа предусматривает развитие образования и профессиональных навыков. Охват шестилетних детей подготовительными группами в детских садах планируется довести до 100%, все школы - охватить международными программами оценки знаний. Обучением высокооплачиваемым профессиям предполагается охватить 1 млн молодых людей.

Вторая программа будет направлена на повышение продолжительности и качества жизни населения. В течение пяти лет государственные расходы на здравоохранение планируется увеличить до 5% ВВП. Предусматривается переход к модели здравоохранения с усиленным акцентом на профилактику заболеваний, а также охват всех семей государственным медицинским страхованием.

Третья программа предполагает переход экономики на модель высоких технологий и высокой производительности труда. В течение десяти лет планируется привлечь $450 млрд иностранных инвестиций. К 2030 году ВВП намечено довести до $300 млрд, создать в промышленности 2 млн высокодоходных рабочих мест.

Кроме того, планируется сформировать систему, способствующую переходу малого бизнеса в категорию среднего, а среднего - в крупные компании и корпорации. В течение ближайших десяти лет ВВП на душу населения предполагается увеличить до более чем $10 тыс.

Четвертая программа предусматривает усиление водосбережения и охраны окружающей среды. В течение пяти лет водосберегающими технологиями планируется охватить 100% посевных площадей, уровень озеленения районных и городских центров предполагается довести до 30%.

Пятая программа будет направлена на укрепление независимости судебной системы и верховенства закона. В числе приоритетов названы усиление правовых гарантий граждан и предпринимателей, противодействие киберпреступности, наркомании, торговле людьми, "теневой экономике" и организованной преступности, а также защита прав женщин и детей.

Шестая программа предусматривает превращение махалли (орган самоуправления граждан по месту жительства - ИФ) в основного заказчика общественного развития. Бюджеты, инвестиционные программы и инфраструктурные проекты районов предполагается формировать исходя из потребностей и запросов населения.

Седьмая программа будет направлена на укрепление международного авторитета Узбекистана как страны мира, дружбы и толерантности.

Мирзиёев отметил, что в Узбекистане проживают представители более 130 наций и народностей и действуют 16 религиозных конфессий.

"В нынешнее неспокойное время межнациональное согласие и религиозная толерантность являются золотым фондом, бесценным богатством нашего народа", - подчеркнул президент.

Говоря о значении независимости, Мирзиёев отметил, что она вернула народу национальные ценности, язык, религию, честь и достоинство.

Узбекистан отмечает День государственной независимости 1 сентября.