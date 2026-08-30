Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Киргизию с госвизитом

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Бишкек с государственным визитом, сообщила в воскресенье пресс-служба президента Киргизии.

"Председателя КНР Си Цзиньпина и первую леди КНР Пэн Лиюань в международном аэропорту "Манас" встретили президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и первая леди Айгуль Жапарова", - говорится в сообщении.

1 сентября в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова состоится очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс".

По данным пресс-службы киргизского лидера, в саммите ШОС примут участие лидеры 17 стран и генсек ООН.