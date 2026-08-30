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Газозаправочная станция взорвалась в грузинском Зугдиди

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Четыре человека получили травмы и ожоги в результате произошедшего в воскресенье взрыва на газозаправочной станции в городе Зугдиди на западе Грузии, все пострадавшие доставлены в больницы, сообщают местные СМИ.

Взрывной волной был полностью разрушен близлежащий жилой дом, пострадали и другие строения.

Как сообщили журналистам местные жители, после первого взрыва через несколько минут произошел второй взрыв. На этот раз взорвался баллон с газом в автомашине, находившейся на территории станции, были повреждены еще три автомашины.

МВД Грузии начало расследование причин произошедших взрывов на газозаправочной станции в Зугдиди.

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