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В КСИР обещают и военный, и экономический ответ на удары по острову Ларек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Удары, нанесенные США по иранскому острову Ларек, не останутся без ответа, причем речь идет о мерах как военного, так и экономического характера, заявили в ночь на понедельник в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

По сообщению Press TV, представитель КСИР предупредил, что "враг заплатит за это нападение как в военном плане, так и в экономическом".

Ранее сообщалось, что силы США нанесли удары по двум ракетным пусковым установкам КСИР на иранском острове Ларек.

В свою очередь, иранское агентство "Тасним" написало, что по первым данным, по пусковым установкам ударили БПЛА, два человека погибли, еще двое получили ранения.

Иран остров Ларек КСИР США
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