Ерлан Карин назначен вице-президентом Казахстана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ерлана Карина вице-президентом республики, сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы Вице-Президентом Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе президента.

Ранее в понедельник курултай дал согласие на назначение Карина вице-президентом Казахстана.

В Казахстане 1 июля 2026 года вступила в силу принятая на референдуме новая Конституция. В числе ее основных новшеств – введение должности вице-президента Казахстана.

Согласно Конституции, вице-президент назначается президентом страны с согласия курултая, выраженного большинством голосов от общего числа его депутатов.

Вице-президент представляет президента при взаимодействии с курултаем, правительством и иными государственными органами, а также осуществляет иные полномочия, определяемые президентом.

В случае досрочного освобождения от должности президента, а также в случае его смерти полномочия главы государства переходят к вице-президенту до проведения выборов.