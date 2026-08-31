Олжас Бектенов назначен премьер-министром Казахстана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Олжаса Бектенова премьер-министром республики, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Назначить Бектенова Олжаса Абаевича премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе президента.

Ранее в понедельник Токаев после консультаций с руководителями фракций политических партий внес кандидатуру Бектенова на рассмотрение курултая. Депутаты дали согласие на его назначение премьер-министром.

45-летний Бектенов возглавляет правительство Казахстана с февраля 2024 года.