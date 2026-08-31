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ФСБ задержала двух жителей Крыма за сотрудничество с Украинской спецслужбой

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух местных жителей, которые передавали украинской спецслужбе сведения о дислокации объектов Минобороны РФ на полуострове.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность граждан России, 1968 и 1974 годов рождения, причастных к деятельности спецслужб Украины", - сообщил в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ЦОС, два жителя полуострова были завербованы сотрудником сил специальных операций вооруженных сил Украины.

По его заданию задержанные собирали и передавали сведения о дислокации в регионе объектов Минобороны РФ, передвижениях военной техники, а также организовывали на территории полуострова тайники с самодельными взрывными устройствами.

В отношении задержанных следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и Севастополю возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

Задержанные дали признательные показания, добавили в ФСБ.

ФСБ
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