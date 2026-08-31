Рост ВВП Турции во II квартале показал худшую динамику с 2020 года

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Экономика Турции во втором квартале выросла на 2,3% в годовом выражении, говорится в отчете Института статистики Турции (TurkStat).

Темпы роста замедлились по сравнению с первым кварталом. Согласно пересмотренным данным, в январе-марте ВВП увеличился на 2,6%, а не на 2,5%, как сообщалось ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение ВВП во втором квартале на 2,9%.

Замедление темпов экономического роста в Турции продолжается четыре квартала подряд. Динамика ВВП в январе-марте была наихудшей со второго квартала 2020 года, когда был отмечен спад в экономике.

Рост потребительских расходов в стране в прошедшем квартале замедлился до 3,5% в годовом выражении с 5,1% в первом квартале, инвестиций в основной капитал - до 0,6% с 3,1%.

Государственные расходы уменьшились на 1,8% (+0,8% в первом квартале). Объем экспорта сократился на 3,4%, импорта - на 6,4%.

ВВП Турции в апреле-июне увеличился на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом (+0,3% в первом квартале).

Безработица в стране в июле выросла до 8,1% с 7,6% месяцем ранее, свидетельствует другой отчет TurkStat. Доля участия населения в рабочей силе уменьшилась до 52,5% с 52,9%.