В Казахстане ужесточают правила работы журналистов в кулуарах госорганов

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Курултай Казахстана (однопалатный парламент) вслед за правительством страны планирует ввести требования, ограничивающие работу журналистов в кулуарах, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

В понедельник по итогам пленарного заседания курултая журналистам ограничили работу в кулуарах, не дав возможность записать депутатов и других участников заседания.

Заместитель руководителя аппарата курултая Болат Кальянбеков сообщил, что решением бюро палаты, вопросы теперь могут быть озвучены только в стенах пресс-центра, куда также будет выводиться трансляция с заседаний.

"Бюро курултая прорабатывает новое решение, будет принят новый формат работы. Теперь все вопросы депутатам будут задаваться только в пресс-центре. Эти изменения приняты согласно действующим правилам аккредитации. В правилах аккредитации госорган сам определяет место, где проводится работа журналистов. Правила аккредитации позволяют такое, поэтому принято такое решение", - сказал Кальянбеков в понедельник.

По его словам, в курултае сами будут определять спикеров для общения с прессой. В частности, планируется выход к СМИ тех депутатов и членов правительства, которые принимали участие в разработке законопроектов, рассматриваемых в ходе работы курултая.

"Эксклюзивы возможны, если вы напрямую договоритесь с депутатом об этом. Письменно можете обратиться к депутату", - добавил Кальянбеков.

Он подтвердил, что свободного доступа журналистов к депутатам и участникам заседаний, который был ранее, уже не будет.

Аналогичные меры ранее были приняты в правительстве Казахстана. Журналистам запрещено записывать и общаться с участниками заседаний в кулуарах кабмина, вопросы могут быть заданы только в пресс-центре и только по теме заседаний.

В Казахстане в 2024 году вступили в силу правила аккредитации, за нарушение которых журналист может быть лишен доступа на официальные мероприятия и в здания госорганов.