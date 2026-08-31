Поиск

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Калимантана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован у восточного побережья острова Калимантан (территория острова разделена между Индонезией, Малайзией и Брунеем), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 11:04 по московскому времени в понедельник землетрясения находился в акватории Макасарского пролива, разделяющего острова Калимантан и Сулавеси, в 3 км на юго-восток от города Баликпапан в индонезийской части острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.

Калимантан Индонезия Малайзия Бруней
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

 На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Шедший через южную часть Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах

Курултай поддержал кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

 Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

Нефть Brent подорожала до $90,46 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

 В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

 Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

КСИР заявил об уничтожении объектов инфраструктуры на двух авиабазах США в Иордании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11480 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3607 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов