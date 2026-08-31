Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Калимантана

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 5,7 зафиксирован у восточного побережья острова Калимантан (территория острова разделена между Индонезией, Малайзией и Брунеем), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки филиала, эпицентр зафиксированного в 11:04 по московскому времени в понедельник землетрясения находился в акватории Макасарского пролива, разделяющего острова Калимантан и Сулавеси, в 3 км на юго-восток от города Баликпапан в индонезийской части острова.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,5. По ее данным, очаг землетрясения находился на глубине 10 км.