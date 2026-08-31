В Иране заявили, что атаки США не останавливали работу нефтяной промышленности на острове Харк

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Предприятия на острове Харк, который является стратегически важным крупным центром экспорта иранской нефти, не останавливали работу, несмотря на боевые действия в регионе, сообщает агентство "Фарс" со ссылкой на высокопоставленного представителя нефтяной отрасли Ирана.

"Остров Харк несколько раз подвергался бомбардировкам американо-сионистского врага, но коллеги по нефтяной промышленности и оперативные силы не позволили остановить нефтедобычу ни на минуту", - сказал он.

По его словам, в настоящее время на острове идут работы по ремонту и модернизации нефтяных резервуаров, осуществляется перестройка причалов, а также продолжается реализация ранее запущенных проектов. Он заверил, что ни один из них не поставили на паузу, некоторые готовы на 20 - 30%.

Ранее президент США Дональд Трамп выложил в соцсеть Truth Social сгенерированный технологиями искусственного интеллекта видеоролик, на котором промышленные объекты на острове Харк подвергаются разрушительному ракетному удару. "Остров Харк разнесли до основания!" - написал Трамп.

До этого президент США угрожал захватом части иранской территории: он говорил о возможной операции по взятию под контроль расположенного в Персидском заливе острова Харк.