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Израиль поставит Греции различные зенитные системы на 3 млрд евро

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Израиль и Греция подписали соглашение на 3 млрд евро, в рамках которого израильская сторона снабдит Афины разнообразными системами для выстраивания эшелонированной системы ПВО, сообщает в понедельник The Times of Israel.

"Согласно условиям сделки, Израиль создаст для Греции целостный многоуровневый щит ПВО, состоящий исключительно из систем израильского производства, основанный на обширном опыте, который оборонная сфера Израиля получила в ходе войны", - цитирует издание выдержки из заявления Минобороны Израиля.

Отмечается, что это самое крупное соглашение в сфере экспорта оборонной продукции в истории отношений Израиля и Греции.

В рамках проекта "Щит Ахилла" ("Achilles Shield") Греция получит в том числе противоракетные батареи "Праща Давида", зенитные ракетные комплексы малой дальности SPYDER SR, зенитные ракетные комплексы Barak MX. Также стороны подписали контракт на 26 млн евро на поставки Греции Drone Dome - систем борьбы с беспилотниками.

Кроме того, страны договорились наращивать сотрудничество в сфере военной промышленности, с передачей Греции технологий и информации.

Израиль Греция
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