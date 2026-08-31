Минобороны Японии запрашивает бюджет в $56 млрд на следующий финансовый год

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Японии желает получить как минимум $56 млрд на оборонные траты на 2027 финансовый год, сообщает в понедельник Bloomberg.

"Ведомство добивается рекордных трат в $56 млрд на финансовый год, стартующий в апреле. Финальная сумма может быть существенно крупнее в то время, как премьер Японии Санаэ Такаити готовится позднее в этом году приступить к новому укреплению боевого потенциала страны", - сообщает издание, уточнив, что Минобороны просит на 0,9% больше средств, чем на предшествующий год.

Отмечается, что предложения Минобороны – лишь стартовая точка для последующих переговоров, в ходе которых правительство может добавить и другие статьи расходов.

Среди приоритетов Минобороны – БПЛА и морские безэкипажные аппараты, интеграция технологий искусственного интеллекта в процессы сбора информации и принятия решений, улучшение рабочих условий для военнослужащих. На закупку 17 беспилотников MQ-9B должны пойти $1,8 млрд, на гиперзвуковые ракеты – $1,04 млрд; часть средств хотят потратить на другие дальнобойные ракеты.

Ожидается, что после обсуждений оборонных потребностей власти до конца года представят более детальную программу перевооружения.

Вместе с тем, напоминает агентство, в Японии действует запущенная в 2022 году пятилетняя программа активизации оборонных трат. До конца 2026 года власти должны обнародовать новую среднесрочную инициативу в этой сфере.

В минувшем декабре Такаити, известная жесткими взглядами на безопасность, заявила, что годовые расходы Японии на оборону уже достигли 2% от ВВП – раньше, чем изначально планировалось на 2027 год. Однако, отмечает Bloomberg, поддержание 2% затрат от ВВП из-за изменения экономической ситуации потребует от Токио больше денег, чем раньше. При этом Япония столкнулась с требованиями США наращивать свои оборонные расходы. По данным агентства "Kyodo", США непублично оказывали давление на Японию для повышения ее оборонных трат до 3,5% от ВВП.