Минобороны Узбекистана продемонстрировало китайские истребители J-10C на боевом дежурстве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Истребители Chengdu J-10C китайского производства приступили к охране воздушного пространства Узбекистана, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

"Современные истребители на охране воздушного пространства нашей страны", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оборонного ведомства.

На распространенных Минобороны видеокадрах демонстрируются полет и посадка четырех истребителей Chengdu J-10C.

Минобороны не уточнило количество самолетов этого типа, поступивших на вооружение ВВС Узбекистана.

Ранее местные СМИ со ссылкой на данные военных обозревателей сообщили, что авиапарк ВВС Узбекистана пополнился четырьмя истребителями J-10CE, при этом контракт с китайской стороной может предусматривать поставку до 24 машин.

Chengdu J-10C - китайский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный Chengdu Aircraft Industry Group.