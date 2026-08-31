ЕС заявил о намерении продолжать взаимодействие с США для оказания давления на Иран

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Европейский союз вновь призвал Иран ограничить свою ядерную программу и программу баллистических ракет, воздержаться от дестабилизирующей деятельности в регионе и Европе и прекратить насилие и репрессии против собственного народа.

"ЕС приветствует усилия по обеспечению того, чтобы Иран прекратил свою дестабилизирующую деятельность и добросовестно участвовал в мирных переговорах, в том числе посредством дополнительного экономического давления, включая операцию "Экономический изгой" под руководством США", - говорится в распространенном в понедельник Еврокомиссией заявлении "в контексте встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран G20", которая проходит 31 августа и 1 сентября в городе Ашвилл (штат Северная Каролина, США).

"ЕС продолжит тесно сотрудничать с Соединенными Штатами и другими партнерами по "Большой семерке" и международными партнерами для поддержания давления на Иран и содействия деэскалации и региональной стабильности", - сказано в документе.

В нем отмечается, что Европейский союз считает продолжение дипломатических усилий необходимым для достижения мирного урегулирования, восстановления региональной стабильности и обеспечения полной свободы судоходства и безопасного транзита через Ормузский пролив.

Евросоюз напомнил, что "ввел обширные санкции, чтобы предотвратить использование Ираном мировой экономики и финансовой системы для поддержания своих враждебных действий и подрыва международной безопасности". В ЕС заявляют о готовности "принять дальнейшие меры, где это необходимо, для защиты своей безопасности и интересов, включая свободу судоходства через Ормузский пролив".