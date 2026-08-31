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Президент Киргизии и премьер-министр Индии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопросы укрепления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, сообщила в понедельник пресс-служба киргизского лидера.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего взаимодействия, уделив отдельное внимание укреплению торгово-экономического сотрудничества, партнерству в сфере здравоохранения, а также активизации инвестиционного взаимодействия между двумя странами", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Бишкек с рабочим визитом.

Жапаров в ходе встречи в качестве приоритетных сфер двустороннего сотрудничества, имеющих широкие возможности для развития взаимодействия, обозначил образование, здравоохранение, фармацевтику и IT-технологии.

Моди со своей стороны подтвердил полную готовность официального Дели к активному расширению взаимовыгодного сотрудничества и всестороннему укреплению стратегического партнерства с Киргизией.

"По итогам встречи стороны выразили взаимную уверенность, что достигнутые договоренности и намеченные ориентиры позволят определить конкретные шаги для вывода киргизско-индийского взаимодействия на качественно новый уровень", - отметили в пресс-службе.

1 сентября в Бишкеке под председательством президента Киргизии Садыра Жапарова состоится очередное заседание Совета глав государств - членов ШОС и встреча на высшем уровне в формате "ШОС плюс".

По данным пресс-службы киргизского лидера, в саммите ШОС примут участие лидеры 17 стран и генсек ООН.

Киргизия Индия
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