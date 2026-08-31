Пашинян и Алиев условились продолжить прямые контакты для урегулирования отношений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества согласились продолжить шаги, направленные на укрепление долгосрочного мира.

"Главы государств подчеркнули историческое значение состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне мирного саммита, совместной декларации, подписанной премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым при свидетельстве президента США Дональда Трампа, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых отношений между двумя странами были отмечены как важные практические проявления укрепления мира.

"Главы государств также поприветствовали контакты между деловыми сообществами и обменялись мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества. Стороны отметили важную роль соответствующих государственных комиссий по вопросам делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном и подчеркнули важность продолжения их работы в соответствии с достигнутыми между двумя странами договоренностями", - заявили в правительстве.

Согласно сообщению, главы государств обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией одного из важных результатов Вашингтонского мирного саммита - "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), и подчеркнули важность проектов взаимосвязанности в рамках TRIPP.

"Лидеры положительно оценили контакты с участием парламентариев и представителей гражданского общества, направленные на укрепление доверия, отметив их важность в деле укрепления взаимного доверия и поддержки более широкой повестки мира. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев согласились продолжить посредством прямого двустороннего контакта шаги, направленные на укрепление долгосрочного мира, урегулирование межгосударственных отношений и укрепление взаимосвязанности", - заявили в армянском правительстве.