Поиск

Пашинян и Алиев условились продолжить прямые контакты для урегулирования отношений

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в Бишкеке в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества согласились продолжить шаги, направленные на укрепление долгосрочного мира.

"Главы государств подчеркнули историческое значение состоявшегося 8 августа 2025 года в Вашингтоне мирного саммита, совместной декларации, подписанной премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ильхамом Алиевым при свидетельстве президента США Дональда Трампа, а также парафирования Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой", - заявили в пресс-службе правительства Армении.

Отмечается, что экспорт азербайджанских нефтепродуктов в Армению, транзит зерна и других товаров из третьих стран через территорию Азербайджана в Армению, а также установление торговых отношений между двумя странами были отмечены как важные практические проявления укрепления мира.

"Главы государств также поприветствовали контакты между деловыми сообществами и обменялись мнениями о возможностях дальнейшего расширения взаимовыгодного экономического, торгового и энергетического сотрудничества. Стороны отметили важную роль соответствующих государственных комиссий по вопросам делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном и подчеркнули важность продолжения их работы в соответствии с достигнутыми между двумя странами договоренностями", - заявили в правительстве.

Согласно сообщению, главы государств обсудили дальнейшие практические шаги, связанные с реализацией одного из важных результатов Вашингтонского мирного саммита - "Маршрута Трампа во имя международного мира и процветания" (TRIPP), и подчеркнули важность проектов взаимосвязанности в рамках TRIPP.

"Лидеры положительно оценили контакты с участием парламентариев и представителей гражданского общества, направленные на укрепление доверия, отметив их важность в деле укрепления взаимного доверия и поддержки более широкой повестки мира. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Ильхам Алиев согласились продолжить посредством прямого двустороннего контакта шаги, направленные на укрепление долгосрочного мира, урегулирование межгосударственных отношений и укрепление взаимосвязанности", - заявили в армянском правительстве.

Ильхам Алиев Никол Пашинян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

 На Суматре произошло извержение вулкана Синабунг c мощным столбом выбросов

Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

 Число жертв наводнения в Непале превысило 900 человек

Шедший через южную часть Ормузского пролива супертанкер подорвался на двух минах

Курултай поддержал кандидатуру Бектенова на пост премьера Казахстана

Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

 Курултай поддержал кандидатуру Карина на пост вице-президента Казахстана

Нефть Brent подорожала до $90,46 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 31 августа

В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

 В Гранд-Каньоне после наводнения пропали без вести около 15 человек, десятки эвакуированы

Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

 Транзит через Ормузский пролив сократился до пяти судов в сутки

КСИР заявил об уничтожении объектов инфраструктуры на двух авиабазах США в Иордании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11482 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3607 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов