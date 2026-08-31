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Путин в Бишкеке проводит встречу с премьером Индии

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Бишкеке проводит встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

С российской стороны в переговорах принимают участие министр иностранных дел Сергей Лавров, зампредседателя правительства Алексей Оверчук, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр энергетики Сергей Цивилев, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Последняя личная встреча Путина и Моди состоялась в начале декабря 2025 года в Нью-Дели, куда российский президент прибыл с государственным визитом. Общение Путина и Моди продолжится и на саммите БРИКС в сентябре в Нью-Дели.

Как ранее рассказал помощник главы российского государства Ушаков, "эта встреча достаточно интересная, поскольку мы условились обсудить несколько важных вопросов на ней".

Он отметил, что две страны связывают отношения особо привилегированного стратегического партнерства. "Мы действительно очень плотно взаимодействуем во всех сферах сотрудничества. На днях, как вы знаете, наш президент принял находившегося в Москве с визитом министра иностранных дел Индии. Была тоже весьма полезная беседа проведена", - заметил представитель Кремля.

Владимир Путин Индия Нарендра Моди
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