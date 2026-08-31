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Бессент считает, что экономическая кампания США против Ирана может продлиться несколько месяцев

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Кампания США по усилению экономического давления на Иран может продлиться несколько недель или месяцев, заявил в понедельник глава американского Минфина Скотт Бессент.

"У нас были здесь уже хорошие переговоры, и, вы знаете, я думаю, что наша кампания может продлиться в течение нескольких недель или месяцев", - сказал Бессент журналистам на "полях" заседания министров финансов стран G20 в Ашвилле.

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На вопрос о том, когда иранская экономика, оказавшись под возросшим санкционным давлением, "рухнет", он сказал, что "экономика вовсе не обязательно должна рухнуть". "Нужно просто, чтобы иранский режим одумался", - добавил Бессент.

Ранее в августе президент США Дональд Трамп объявил о начале кампании по усилению экономического давления на Иран.

В МИД Ирана заявили, что планы США по наращиванию экономического давления на Тегеран лишь дублируют принятые им же в прошлом меры. Он также выразил сомнения в эффективности попыток США убедить другие страны свернуть торговлю с Тегераном.

Хроника 28 февраля – 31 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Скотт Бессент Иран
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