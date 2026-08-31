Почти 3 тыс. человек скончались от Эболы в ДР Конго

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Число пациентов, скончавшихся из-за вспышки вируса Эбола в Демократической республике Конго (ДРК), достигло 2911 человек, сообщает в понедельник Associated Press (AP) со ссылкой на власти страны.

Ранее в августе сообщалось о 2,5 тыс. летальных исходах.

При этом количество подтвержденных случаев заболевания превысило 6 тыс. Около 1,4 тыс. человек выздоровели.

Отмечается, что нынешняя вспышка лихорадки вызвана редким штаммом вируса Бундибуйо. В стране проводятся клинические испытания вакцины Ervebo, 16,2 тыс. доз которой поступили в ДРК 22 августа. Она разработана против данного штамма.

Вспышка эпидемии Эболы была официально объявлена 15 мая в конголезской провинции Итури. Затем она распространилась на другие провинции, а также на граничащую с ними Уганду. На прошлой неделе в ВОЗ объявили, что в Уганде заболевание больше не распространяется.

В ВОЗ признали вспышку самой быстрорастущей в истории и заявили, что она имеет все шансы превзойти по масштабам крупнейшую эпидемию десятилетней давности, унесшую тогда более 11 тыс. жизней.