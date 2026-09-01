Основной день саммита ШОС с участием Путина стартует в Бишкеке

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Бишкеке стартует основной день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран-участниц организации и главы делегаций прибывают в конгресс-холл "Ырыс Ордо", где пройдут официальные мероприятия саммита.

В объединение входят Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан. Кроме того, в саммите принимают участие делегации из Азербайджана, Армении, Вьетнама, Египта, Лаоса, Монголии, Того, Турции, а также присутствует ряд руководителей международных организаций, таких как ООН, ЕЭК, ОДКБ, СВМДА и СНГ.

Официальная программа саммита начнется с церемонии приветствия киргизским президентом Садыром Жапаровым коллег из государств-членов ШОС. По традиции лидеры коллективно сфотографируются, а затем проведут заседание Совета глав государств.

Как ожидается, будут рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления объединения, продвижения сотрудничества в сферах политики и безопасности, экономики, гуманитарных связей. В этом году организация отмечает свой 25-летний юбилей, поэтому лидеры не просто проведут очередную встречу, а подведут итоги работы организации и определят перспективы дальнейшего развития и модернизации объединения.

Кроме того, лидеры обменяются мнениями по актуальным темам международной и региональной повестки дня.

Свои доклады Совету представят руководители постоянно действующих органов ШОС - Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Уларбек Шаршеев.

Всего по итогам саммита ожидается подписание более 20 документов. Центральным документом саммита станет "Бишкекская декларация", в которой будут отражены подходы к актуальным межрегиональным и международным проблемам. Кроме того, будет заключен протокол о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС - базового уставного документа организации. Внесение изменений в этот документ призвано упорядочить структуру органов организации. В их число будут добавлены Универсальный центр по противодействию вызовам и угрозам безопасности, а также Антинаркотический центр. Также планируется подписание ряда документов в различных областях сотрудничества.

Программу мероприятий саммита продолжит встреча в формате "ШОС плюс" с приглашением заинтересованных партнеров по диалогу ШОС, государств-наблюдателей, гостей председателя и руководителей партнерских объединений. В их числе - Азербайджан, Армения, Вьетнам, Египет, Лаос, Монголия, Туркменистан, Турция, а также ООН, ЕЭК, ОДКБ, СВМДА и СНГ. Темой этой встречи станет "ООН как ключевой элемент справедливого миропорядка: вклад государств ШОС плюс в формирование многополярного мира".

По завершении заседания эстафета председательства в ШОС в 2026-2027 перейдет к Пакистану, а на 2027-2028 годы - к России.