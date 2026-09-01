Вэнс назвал обеспечение безопасности судоходства в Ормузе основной задачей США

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Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключевой задачей США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе.

"Многое из того, что мы делаем, на самом деле направлено на обеспечение беспрепятственного судоходства в Ормузском проливе", - сказал Вэнс в интервью Fox News.

Он отметил, что удар по целям на острове Ларк в воскресенье был направлен на то, чтобы помешать Ирану установить мины в проливе.

"Прошлой ночью, конечно, были нанесены удары, и мы отвечали на действия иранцев, которые собирались установить мины", - заявил вице-президент США.

Ранее портал Axios со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщил, что американские вооруженные силы нанесли удар по иранским военным целям на острове Ларк, чтобы предотвратить попытку минирования Ормузского пролива.