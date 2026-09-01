Китай успешно испытал новую ракету Pallas-1

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Китайская ракета-носитель Pallas-1 Y1 (Zhishenxing-1 Y1), разработанная компанией Galactic Energy, во вторник совершила успешный испытательный полет, сообщил телеканал CCTV.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки в зоне коммерческих космических инноваций Дунфэн вблизи космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая в 10:00 по пекинскому времени (в 05:00 по Москве). Ракета-носитель, которая не несла полезную нагрузку, в течение всего полета работала в штатном режиме. Все поставленные цели испытаний были достигнуты.

Двухступенчатая китайская ракета-носитель среднего класса Pallas-1 способна выводить на низкую околоземную орбиту 7 тонн полезной нагрузки и 3 тонны на солнечно-синхронную орбиту. Планируется, что первая ступень носителя будет многоразовой.