Иран требует от ООН принять меры в связи с ударом США по острову Ларк

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иран официально потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры после военного удара США по острову Ларк в Персидском заливе, сообщает телеканал Press TV.

В письме, направленном в понедельник генеральному секретарю Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН, иранский посол и зампостпреда Исламской Республики при ООН Голямхосейн Дарзи назвал действия США явным нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.

Дарзи заявил, что Тегеран "решительно осуждает этот незаконный акт агрессии".

Он добавил, что вооруженные силы Ирана, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанесли оборонительные и соразмерные удары по военным базам США в Иордании, которые использовались для "преступных нападений и агрессии" со стороны Вашингтона.

В письме говорится, что удар по острову Ларк стал частью более масштабной кампании враждебных действий, начавшихся 28 февраля.

Дарзи приравнял действия США к государственному терроризму, военным преступлениям и преступлениям против человечности.

По его словам, Соединенные Штаты несут за них международную ответственность, а лица, отдавшие приказ о нападении, руководившие им или участвовавшие в нем, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Тегеран также призывает к ответу любую сторону, которая помогает, содействует, поддерживает или принимает участие в подготовке или осуществлении такой агрессии.

Дарзи подчеркнул, что единственным источником угрозы свободе судоходства и безопасности на море в Персидском заливе и Ормузском проливе являются США и Израиль.

Он призвал генерального секретаря и Совбез ООН принять все необходимые меры для решения проблемы нарушения суверенитета Ирана, обеспечить привлечение к ответственности за незаконное применение силы и предотвратить дальнейшую эскалацию, угрожающую международному миру и безопасности.

Иран предупредил, что любой враждебный акт будет встречен решительным ответом.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран без колебаний воспользуются неотъемлемым правом на самооборону и дадут решительный и соразмерный ответ на любую военную агрессию", - цитирует Дарзи Press TV.

Иран потребовал, чтобы письмо было опубликовано и распространено в качестве официального документа Совета Безопасности, отмечает телеканал.