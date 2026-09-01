Поиск

Иран требует от ООН принять меры в связи с ударом США по острову Ларк

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иран официально потребовал от Совета Безопасности ООН принять меры после военного удара США по острову Ларк в Персидском заливе, сообщает телеканал Press TV.

В миреВэнс назвал обеспечение безопасности судоходства в Ормузе основной задачей СШАВэнс назвал обеспечение безопасности судоходства в Ормузе основной задачей СШАЧитать подробнее

В письме, направленном в понедельник генеральному секретарю Антониу Гутерришу и председателю Совбеза ООН, иранский посол и зампостпреда Исламской Республики при ООН Голямхосейн Дарзи назвал действия США явным нарушением национального суверенитета и территориальной целостности Ирана.

Дарзи заявил, что Тегеран "решительно осуждает этот незаконный акт агрессии".

Он добавил, что вооруженные силы Ирана, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН, нанесли оборонительные и соразмерные удары по военным базам США в Иордании, которые использовались для "преступных нападений и агрессии" со стороны Вашингтона.

В письме говорится, что удар по острову Ларк стал частью более масштабной кампании враждебных действий, начавшихся 28 февраля.

Дарзи приравнял действия США к государственному терроризму, военным преступлениям и преступлениям против человечности.

По его словам, Соединенные Штаты несут за них международную ответственность, а лица, отдавшие приказ о нападении, руководившие им или участвовавшие в нем, могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Тегеран также призывает к ответу любую сторону, которая помогает, содействует, поддерживает или принимает участие в подготовке или осуществлении такой агрессии.

Дарзи подчеркнул, что единственным источником угрозы свободе судоходства и безопасности на море в Персидском заливе и Ормузском проливе являются США и Израиль.

Он призвал генерального секретаря и Совбез ООН принять все необходимые меры для решения проблемы нарушения суверенитета Ирана, обеспечить привлечение к ответственности за незаконное применение силы и предотвратить дальнейшую эскалацию, угрожающую международному миру и безопасности.

Иран предупредил, что любой враждебный акт будет встречен решительным ответом.

"Вооруженные силы Исламской Республики Иран без колебаний воспользуются неотъемлемым правом на самооборону и дадут решительный и соразмерный ответ на любую военную агрессию", - цитирует Дарзи Press TV.

Иран потребовал, чтобы письмо было опубликовано и распространено в качестве официального документа Совета Безопасности, отмечает телеканал.

Иран Ларк США СБ ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Основной день саммита ШОС с участием Путина стартует в Бишкеке

 Основной день саммита ШОС с участием Путина стартует в Бишкеке

Вэнс назвал обеспечение безопасности судоходства в Ормузе основной задачей США

 Вэнс назвал обеспечение безопасности судоходства в Ормузе основной задачей США

Женщина напала с ножом на прохожих в центре Нью-Йорка

 Женщина напала с ножом на прохожих в центре Нью-Йорка

Верховный суд разрешил Белому дому продолжить строительство бального зала за $400 млн

 Верховный суд разрешил Белому дому продолжить строительство бального зала за $400 млн

Американские эксперты обнаружили в Иране подземное хранилище урана

Press TV сообщил об остановленном в Ормузском проливе танкере

The Hill пишет, что министр армии США подал прошение об отставке

 The Hill пишет, что министр армии США подал прошение об отставке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11495 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3618 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов