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Лукашенко предложил учредить научный фонд ШОС для интеграции ученых стран организации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Белоруссия предлагает учредить научный фонд Шанхайской организации сотрудничества, который содействовал бы интеграции ученых стран организации, заявил президент республики Александр Лукашенко.

Выступая на саммите ШОС в Бишкеке во вторник, Лукашенко поблагодарил страны ШОС за активное участие в совещании министров образования, которое впервые прошло в этом году в Минске, а также за одобренный в его ходе проект "Минская инициатива", предполагающий создание консорциума вузов и высокотехнологичных корпораций ШОС, сообщает госагентство БелТА.

"Беларусь также предлагает учредить научный фонд организации, который содействовал бы интеграции потенциалов ученых наших стран. С помощью этого инструмента мы сможем поддерживать инновационные исследовательские проекты в самых различных областях: от климата и экологии до умного сельского хозяйства, биотехнологий, здравоохранения и фармацевтики", - сказал белорусский президент, которого цитирует агентство.

Белоруссия ШОС Александр Лукашенко
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