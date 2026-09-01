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В Эстонии заявили о вхождении беспилотников в воздушное пространство страны

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Беспилотники входили в ночь на вторник в воздушное пространство Эстонии, в связи с чем была объявлена воздушная угроза, сообщил министр иностранных дел Маргус Цахкна.

"Рано утром в нескольких регионах Эстонии было объявлено предупреждение о воздушной угрозе. Беспилотники, двигавшиеся параллельно восточной границе Эстонии, также вошли в воздушное пространство Эстонии, в связи с чем Силы обороны объявили воздушную тревогу. Истребители НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона вылетели с авиабазы Эмари для реагирования на ситуацию", - говорится в пресс-релизе МИД.

О государственной принадлежности дронов не сообщается.

По словам главы МИД, "самое важное, что угроза миновала, мы получили новые заверения в том, что воздушное пространство Эстонии охраняется и что предпринимаются решительные, быстрые и спланированные действия для его защиты".

Эстония НАТО
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