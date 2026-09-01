Генассамблея ООН провозгласила 22 апреля Международным днем озеленения планеты

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Генеральная Ассамблея ООН приняла инициированную Казахстаном резолюцию, провозгласив 22 апреля Международным днем озеленения планеты, сообщила пресс-служба МИД республики.

Инициатива об учреждении Международного дня озеленения была выдвинута президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе общих дебатов 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2025 года. Соавторами резолюции выступили 32 государства, представляющие различные регионы мира.

Как отметили в МИД, принятие резолюции отражает вклад Казахстана в продвижение глобальной экологической повестки и объединение международных усилий по охране окружающей среды, восстановлению экосистем, расширению зеленых насаждений и формированию экологической культуры.

Документ призван содействовать повышению осведомленности мирового сообщества о важности озеленения и восстановления природных экосистем, а также поощрять государства, систему ООН, международные и региональные организации, гражданское общество и другие заинтересованные стороны к проведению соответствующих мероприятий и инициатив.

Учреждение Международного дня озеленения планеты созвучно проводимой в Казахстане общенациональной экологической акции "Таза Казахстан" ("Чистый Казахстан"), направленной на формирование ответственного отношения к окружающей среде, благоустройство территорий и повышение экологической культуры общества, отметили в МИД.

"Принятие резолюции стало практической реализацией еще одной международной инициативы главы государства и подтверждает востребованность подходов Казахстана, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества в интересах устойчивого развития и сохранения окружающей среды для будущих поколений", - говорится в сообщении.