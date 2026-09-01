Пезешкиан отметил, что Иран по-прежнему считает дипломатию основным путем к миру с США

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Иран не был инициатором войны с США и по-прежнему считает дипломатию и переговоры основным путем урегулирования разногласий, однако должны быть эффективные гарантии соблюдения договоренностей, заявил президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан.

"Исламская республика Иран не была инициатором войны. Напротив, она защищала себя", - сказал Пезешкиан на заседании ШОС+.

"В то же время Иран по-прежнему считает дипломатию и переговоры основным путем урегулирования разногласий. Однако дипломатия без доброй воли, без уважения к взятым на себя обязательствам и без отказа от применения силы не способна обеспечить прочный мир", - добавил он.

Пезешкиан отметил, что недавний опыт и неоднократные нарушения Соединенными Штатами обязательств, закрепленных в Исламабадском меморандуме, показали: "даже когда стороны достигают политической договоренности о прекращении конфликта и начале переговоров, отсутствие эффективных гарантий исполнения договоренности и возвращение к политике давления и угроз могут привести дипломатический процесс к провалу".