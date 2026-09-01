Военные РФ заявили о срыве контратак ВСУ на краснолиманском направлении СВО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям армии Украины на краснолиманском направлении СВО, сорваны ротации и контратаки ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, группировка "Запад" обеспечивает продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

По информации военных, операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортёр Boxer, бронеавтомобили, пикапы с живой силой и наземные роботизированные комплексы подразделений ВСУ.