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Военные РФ заявили о срыве контратак ВСУ на краснолиманском направлении СВО

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные наносят удары по позициям армии Украины на краснолиманском направлении СВО, сорваны ротации и контратаки ВСУ, заявили в Минобороны РФ во вторник.

"Применяя ударные БПЛА по технике ВСУ, операторы войск беспилотных систем в составе группировки войск "Запад" срывают контратаки, ротации и подвоз боеприпасов и личного состава противника", - говорится в сообщении военного ведомства.

По его данным, группировка "Запад" обеспечивает продвижение штурмовых подразделений 25-й общевойсковой армии на краснолиманском направлении в зоне спецоперации.

По информации военных, операторы ударных FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск "Запад" уничтожили бронетранспортёр Boxer, бронеавтомобили, пикапы с живой силой и наземные роботизированные комплексы подразделений ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ
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