Военные РФ, КНР и Монголии проведут учения для усиления охраны границ

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия, КНР и Монголия в начале сентября примут участие в учениях, направленных на обеспечение безопасности границ стран, сообщает во вторник Global Times.

"Министерство национальной обороны КНР во вторник объявило, что Китай, Россия и Монголия в начале сентября проведут учения по сотрудничеству в обороне пограничной зоны (Border Defense Cooperation 2026)", - информирует издание.

Основная цель учений - отработать навыки борьбы с незаконной разведывательной деятельностью и саботажем в пограничной зоне. Также стороны займутся совместным планированием, координацией при нанесении ударов, задержаниях и передаче задержанных властям.

Global Times отмечает, что это второй раз, когда КНР, РФ и Монголия направляют пограничные войска на совместные учения, которые призваны укрепить доверие и военное сотрудничество на пограничных территориях, обеспечить безопасность и стабильность в приграничной зоне.