Verisk спрогнозировал рост страхового ущерба от стихийных бедствий в мире до $171 млрд в год

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глобальной страховой отрасли следует быть готовой ежегодно покрывать ущерб от стихийных бедствий в среднем на сумму $171 млрд, свидетельствуют оценки Verisk Analytics, специализирующейся на моделировании рисков.

Ориентир потенциального застрахованного ущерба является самым высоким за все время ведения Verisk подобных расчетов. Он увеличился на $19 млрд по сравнению с предыдущим годом, даже несмотря на то, что в прошлом году впервые за десятилетие в США не было разрушительных ураганов. Рост прогнозного ориентира обусловлен увеличением стоимости недвижимости и застрахованного имущества во всем мире, говорится в обзоре Verisk.

В 2025 году страховые требования в связи со стихийными бедствиями превысили $100 млрд шестой год подряд. Однако их причиной стали не землетрясения и ураганы, а масштабные лесные пожары и конвективные штормы, которые провоцируют град, шквалистый ветер и создают условия для возникновения торнадо, затрагивая сразу много населенных пунктов.

С момента публикации Verisk первого подобного отчета в 2012 году, оценка среднегодового застрахованного ущерба в мире выросла почти втрое – с $59 млрд.

В обзоре Verisk отмечается, что лишь 38% экономического ущерба от стихийных бедствий в мире застраховано. Общий глобальный ежегодный ущерб от природных катастроф оценивается компанией более чем в $450 млрд.