Поиск

Путин отметил реализацию Россией и Турцией крупных проектов, среди них АЭС "Аккую"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди них АЭС "Аккую", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен - это атомная электростанция "Аккую", - сказал Путин.

Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с Эрдоганом.

Владимир Путин Турция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Женский дуэт астронавтов вышел в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

В Иране зявили о готовности вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня после США

 В Иране зявили о готовности вернуться к соблюдению меморандума о прекращении огня после США

Путин "на полях" саммита ШОС в Бишкеке проводит встречу с президентом Ирана

Более тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в Непале

 Более тысячи человек погибли в результате недавнего наводнения в Непале

Инфляция в еврозоне в августе ускорилась до максимума с 2023 года

В Москве заявили об отсутствии у РФ причин и планов нападать на страны НАТО

Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

 Запасы газа в подземных хранилищах Европы заполнены на 65,09%

МИД РФ назвал актуальной рекомендацию дипкорпусу и иностранцам в Киеве эвакуироваться

Нефть Brent подорожала до $91,46 за баррель

Ozon открыл продажи на рынке Монголии

 Ozon открыл продажи на рынке Монголии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11504 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3620 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов