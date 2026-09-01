Путин отметил реализацию Россией и Турцией крупных проектов, среди них АЭС "Аккую"

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия и Турция продолжают реализацию совместных крупных проектов, среди них АЭС "Аккую", заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Продолжаются совместные крупные проекты. Один из них всем хорошо известен - это атомная электростанция "Аккую", - сказал Путин.

Российский лидер накануне прилетел в Киргизию на саммит ШОС. Во вторник Путин провел переговоры с Эрдоганом.