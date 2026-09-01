Эрдоган заявил, что Турция и РФ будут работать над открытием новых АЭС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара и Москва будут работать над открытием новых АЭС, помимо АЭС "Аккую" в Турции, сообщает во вторник агентство "Анадолу".

"Наряду с открытием АЭС "Аккую" мы совместно с Россией будем предпринимать шаги по открытию затем ряда новых АЭС", - сказал Эрдоган на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее глава "Росатома"Алексей Лихачев сообщал, что госкорпорация готовится к пуску АЭС "Аккую" в Турции осенью-зимой этого года.