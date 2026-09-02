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Международный транспортный коридор Мохэ - Найба построят на Дальнем Востоке

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Международный транспортный коридор Мохэ - Найба, который обеспечит загрузку Трансарктического коридора, будет построен на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"Это комплексный транспортно-логистический проект, объединяющий железнодорожную, речную, портовую и арктическую инфраструктуру. Он сформирует новый меридиональный маршрут, связывающий страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии с Трансарктическим транспортным коридором", - говорится в сообщении.

Проект предусматривает создание международного совмещенного пограничного перехода с КНР, строительство глубоководного порта Найба, новой железнодорожной линии Нижний Бестях - Найба протяженностью около 1,3 тыс. км с выходом к порту, а также линии до Магадана протяженностью около 1,67 тыс. км.

"Объем грузов, которые смогут проходить через коридор Мохэ - Найба, оценивается в 2 млн тонн в год. Созданный маршрут станет самым коротким путем между Северо-Восточными провинциями Китая и Арктическим побережьем. Это позволит снизить стоимость доставляемых товаров, повысить темпы экономического развития Арктики и Дальнего Востока, усилить связность обширного региона. Ключевым элементом этой системы станет строящийся глубоководный морской порт в районе села Найба", - приводятся в сообщении слова главы Якутии Айсена Николаева.

КРДВ и Корпорация развития Якутии сформируют концепцию проекта. Институты помогут подобрать земельные участки, обеспечить их инфраструктурой, а также привлечь финансирование и получить меры господдержки.

Как сообщил президент фонда "Кристалл роста" Александр Галушка, завершено предварительное технико-экономическое обоснование проекта, подтвердившее возможность его реализации без привлечения средств федерального бюджета.

"Сейчас формируется международный консорциум инвесторов и прорабатываются механизмы долгосрочного финансирования проекта. Важную роль в привлечении капитала может сыграть Восточный финансовый центр, который свяжет международных инвесторов с инфраструктурными и промышленными проектами российской Арктики, Сибири и Дальнего Востока", - отметил он.

Соглашение о сотрудничестве при реализации проекта на полях ВЭФ-2026 подписали глава Якутии Айсен Николаев, генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев, президент фонда "Кристалл роста" Александр Галушка, генеральный директор АО "Корпорация развития Якутии" Василий Ефимов, председатель совета директоров Группы "ВИС" Сергей Ромашов, генеральный директор ООО "Таймыр Инвест" Марат Тякин и генеральный директор АО "АК "Железные дороги Якутии" Василий Шимохин.

ВЭФ Айсен Николаев КРДВ Китай Магадан Дальний Восток
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